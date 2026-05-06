ईरान के लिए ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में रोका ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’, शांति-समझौते के करीब दोनों देश

ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में अपने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को रोक दिया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान के लिए पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों की रिक्वेस्ट पर यह फैसला लिया है। अमेरिका और ईरान में पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत चल रही है और इस बातचीत में प्रोग्रेस भी देखने को मिली है। ट्रंप का मानना है कि दोनों देश शांति-समझौते के करीब हैं और इसी वजह से उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन पर रोक लगाई है। हालांकि ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि यह रोक कुछ समय के लिए ही लगाई गई है।