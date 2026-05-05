अमेरिका ने समंदर में बनाया खबरदार करने वाला गुंबद’, ईरान ने एक भी गलती की तो बुरा होगा हाल!

हेगसेथ ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी सेना को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईरानी जलक्षेत्र या हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। हेगसेथ ने कहा, 'अमेरिकी सेना को ईरानी जलक्षेत्र या हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आवश्यक नहीं है। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ईरान को निर्दोष देशों और उनका सामान अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से अवरुद्ध करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। ईरान साफ तौर पर हमलावर है, जो नागरिक जहाजों को परेशान कर रहा है, हर देश के नाविकों को अंधाधुंध धमकी दे रहा है, और अपने वित्तीय लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का शस्त्रीकरण कर रहा है - कम से कम ऐसा करने की कोशिश तो कर ही रहा है।'