ईरान के मिसाइल लॉन्च करने के बाद अमेरिका भी अलर्ट, पेंटागन ने मुकाबला करने के लिए कर ली है पूरी तैयारी

UAE air alert : अमेरिका और ईरान में जंगी तनाव के बीच ईरान के 15 मिसाइल लॉन्च करने के बाद पूरी दुनिया की नजरें अब यूएस और पेंटागन के अगले कदम पर जमी हुई हैं। ईरान ने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल ​लॉन्च की है। संयुक्त अरब अमीरात में एक बार फिर से भारी तनाव की स्थिति बन गई है और युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत पेंटागन की रणनीति साफ है-होर्मुज जलडमरूमध्य में तैनात अमेरिकी विध्वंसक और यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की हर मिसाइल का अंत कर रहे हैं। दुबई और अबू धाबी सहित कई इलाकों में हवा में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद पूरे देश में इमरजेंसी एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है।