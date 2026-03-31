31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भीषण युद्ध में नया मोड़! इस देश पर ईरान ने एक साथ दाग दीं 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइलें

Iran Missile Attack UAE: मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव अब और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। ईरान ने एक साथ 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइलें दुबई पर दाग दीं। गनीमत ये रही कि मिसाइलों को हवा में ही मार दिया गया, लेकिन उसका मलबा रिहायशी इलाके में गिर पड़ा। इस घटना में दो भारतीय [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 31, 2026

IRAN WAR UPDATE

अमेरिका-ईरान वॉर अपडेट। फोटो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू (सोर्स: एक्स यूजर टाइगर वर्ल्ड स्क्रीनशॉट)

Iran Missile Attack UAE: मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव अब और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। ईरान ने एक साथ 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइलें दुबई पर दाग दीं। गनीमत ये रही कि मिसाइलों को हवा में ही मार दिया गया, लेकिन उसका मलबा रिहायशी इलाके में गिर पड़ा। इस घटना में दो भारतीय नागरिकों समेत चार लोग घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि स्थिति को तुरंत काबू में कर लिया गया।

हमले की पुष्टि UAE के अधिकारियों ने की

गवर्नमेंट ऑफ दुबई मीडिया ऑफिस ने X पर पोस्ट किया, "अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि दक्षिणी दुबई में घरों पर गिरे एक इंटरसेप्शन के मलबे की वजह से हुई इस घटना में दो भारतीय नागरिक, एक बांग्लादेशी नागरिक और एक श्रीलंकाई नागरिक को मामूली चोटें आईं। इस घटना को सबसे ऊंचे सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से हैंडल किया गया। अपडेट के लिए कृपया ऑफिशियल सोर्स पर भरोसा करें।"

दिन में पहले, ऑफिस ने कहा कि अधिकारी दक्षिणी दुबई में रिहायशी घरों पर गिरे एक सफल इंटरसेप्शन के मलबे की वजह से हुई घटना पर कार्रवाई कर रहे थे।

बता दें यह नई घटना पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच हुई है, जो 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुआ था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और टॉप मिलिट्री अधिकारी मारे गए थे। जवाब में, ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और इजरायल जगहों, क्षेत्रीय राजधानियों और सहयोगी सेनाओं को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।

UAE के पीछे पड़ा ईरान

इस बीच, UAE के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस ने मंगलवार को ईरान से लॉन्च की गई आठ बैलिस्टिक मिसाइलों, चार क्रूज़ मिसाइलों और 36 अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) को निशाना बनाया। UAE के रक्षा मंत्रालय के X पर जारी बयान के अनुसार, ईरानी हमलों की शुरुआत के बाद से UAE के एयर डिफेंस ने 433 बैलिस्टिक मिसाइलों, 19 क्रूज़ मिसाइलों और 1,977 UAV का इस्तेमाल किया है।

UAE के रक्षा मंत्रालय ने X पर पोस्ट किया, "हमलों में आर्म्ड फोर्सेज के 2 सदस्य अपनी राष्ट्रीय ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए, इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज द्वारा अनुबंधित एक मोरक्कन नागरिक की भी शहादत हुई, साथ ही पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, फ़िलिस्तीनी और भारतीय नागरिकों के 8 लोगों की मौत हो गई।"

इसमें आगे कहा गया, "कुल 188 लोग घायल भी हुए, जिनमें मामूली से लेकर मध्यम और गंभीर चोटें थीं। घायलों में UAE, मिस्र, सूडान, इथियोपिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, ईरान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अज़रबैजान, यमन, युगांडा, इरिट्रिया, लेबनान, अफगानिस्तान, बहरीन, कोमोरोस, तुर्किये, इराक, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, घाना, इंडोनेशिया, स्वीडन और ट्यूनीशिया के नागरिक शामिल थे।"

किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयार है UAE

UAE के रक्षा मंत्रालय ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारी जाहिर की और देश की सुरक्षा को कमजोर करने वाली किसी भी चीज का डटकर सामना करने की कसम खाई, इस तरह से कि उसकी सॉवरेनिटी, सुरक्षा और स्थिरता की सुरक्षा पक्की हो और उसके हितों और राष्ट्रीय क्षमताओं की सुरक्षा हो।

ये भी पढ़ें

‘हम देश को बताएंगे असली PM कौन’, राहुल गांधी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा
राष्ट्रीय
rahul gandhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

31 Mar 2026 10:00 pm

Hindi News / World / भीषण युद्ध में नया मोड़! इस देश पर ईरान ने एक साथ दाग दीं 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइलें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Google, Facebook, Apple समेत 18 कंपनियों पर हमले करेगा ईरान, कहा- हर एक कत्ल का लेंगे बदला

विदेश

बर्बादी की कगार पर ईरान! 4700 सुरक्षाकर्मी शहीद, 760 स्कूल जमींदोज, अमेरिका-इजरायल से जंग में तेहरान ने क्या-क्या खोया

US-Israel-Iran War
विदेश

खेत की मिट्टी खुद बताएगी कि पानी कम है, अगले 3 साल में इतना बदल जाएगा चीन, भारत भी उसी तकनीक पर कर रहा काम

विदेश

नाटो देशों के धोखे से टूट गए डोनाल्ड ट्रंप, ईरान युद्ध के बीच जारी किया एक और बड़ा फरमान

Donald Trump
विदेश

दुबई पर हुए 5 बड़े धमाके: ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने यूएई को बनाया निशाना

Explosions in Dubai
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.