भीषण युद्ध में नया मोड़! इस देश पर ईरान ने एक साथ दाग दीं 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइलें

Iran Missile Attack UAE: मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव अब और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। ईरान ने एक साथ 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइलें दुबई पर दाग दीं। गनीमत ये रही कि मिसाइलों को हवा में ही मार दिया गया, लेकिन उसका मलबा रिहायशी इलाके में गिर पड़ा। इस घटना में दो भारतीय नागरिकों समेत चार लोग घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि स्थिति को तुरंत काबू में कर लिया गया।