भीषण युद्ध में नया मोड़! इस देश पर ईरान ने एक साथ दाग दीं 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइलें

अमेरिका-ईरान वॉर अपडेट। फोटो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू (सोर्स: एक्स यूजर टाइगर वर्ल्ड स्क्रीनशॉट)
Iran Missile Attack UAE: मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव अब और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। ईरान ने एक साथ 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइलें दुबई पर दाग दीं। गनीमत ये रही कि मिसाइलों को हवा में ही मार दिया गया, लेकिन उसका मलबा रिहायशी इलाके में गिर पड़ा। इस घटना में दो भारतीय नागरिकों समेत चार लोग घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि स्थिति को तुरंत काबू में कर लिया गया।
गवर्नमेंट ऑफ दुबई मीडिया ऑफिस ने X पर पोस्ट किया, "अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि दक्षिणी दुबई में घरों पर गिरे एक इंटरसेप्शन के मलबे की वजह से हुई इस घटना में दो भारतीय नागरिक, एक बांग्लादेशी नागरिक और एक श्रीलंकाई नागरिक को मामूली चोटें आईं। इस घटना को सबसे ऊंचे सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से हैंडल किया गया। अपडेट के लिए कृपया ऑफिशियल सोर्स पर भरोसा करें।"
दिन में पहले, ऑफिस ने कहा कि अधिकारी दक्षिणी दुबई में रिहायशी घरों पर गिरे एक सफल इंटरसेप्शन के मलबे की वजह से हुई घटना पर कार्रवाई कर रहे थे।
बता दें यह नई घटना पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच हुई है, जो 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुआ था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और टॉप मिलिट्री अधिकारी मारे गए थे। जवाब में, ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और इजरायल जगहों, क्षेत्रीय राजधानियों और सहयोगी सेनाओं को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।
इस बीच, UAE के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस ने मंगलवार को ईरान से लॉन्च की गई आठ बैलिस्टिक मिसाइलों, चार क्रूज़ मिसाइलों और 36 अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) को निशाना बनाया। UAE के रक्षा मंत्रालय के X पर जारी बयान के अनुसार, ईरानी हमलों की शुरुआत के बाद से UAE के एयर डिफेंस ने 433 बैलिस्टिक मिसाइलों, 19 क्रूज़ मिसाइलों और 1,977 UAV का इस्तेमाल किया है।
UAE के रक्षा मंत्रालय ने X पर पोस्ट किया, "हमलों में आर्म्ड फोर्सेज के 2 सदस्य अपनी राष्ट्रीय ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए, इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज द्वारा अनुबंधित एक मोरक्कन नागरिक की भी शहादत हुई, साथ ही पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, फ़िलिस्तीनी और भारतीय नागरिकों के 8 लोगों की मौत हो गई।"
इसमें आगे कहा गया, "कुल 188 लोग घायल भी हुए, जिनमें मामूली से लेकर मध्यम और गंभीर चोटें थीं। घायलों में UAE, मिस्र, सूडान, इथियोपिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, ईरान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अज़रबैजान, यमन, युगांडा, इरिट्रिया, लेबनान, अफगानिस्तान, बहरीन, कोमोरोस, तुर्किये, इराक, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, घाना, इंडोनेशिया, स्वीडन और ट्यूनीशिया के नागरिक शामिल थे।"
UAE के रक्षा मंत्रालय ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारी जाहिर की और देश की सुरक्षा को कमजोर करने वाली किसी भी चीज का डटकर सामना करने की कसम खाई, इस तरह से कि उसकी सॉवरेनिटी, सुरक्षा और स्थिरता की सुरक्षा पक्की हो और उसके हितों और राष्ट्रीय क्षमताओं की सुरक्षा हो।
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