Tulsi Gabbard Resigns: पति को हुआ रेयर बोन कैंसर, देखभाल के लिए अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने छोड़ा पद

Tulsi Gabbard Resigns:अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपने पति अब्राहम के इलाज और देखभाल के लिए सार्वजनिक जीवन से कुछ समय दूर रहना चाहती हैं। अब्राहम को हाल ही में एक दुर्लभ हड्डी के कैंसर का पता चला है।