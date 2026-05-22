ईरान पर होने वाला है बड़ा हमला ? अमेरिकी अल्टीमेटम के बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर क्यों भाग पहुंचे तेहरान

दूसरी तरफ, ईरान के भीतर भी इस संकट को लेकर खींचतान मची हुई है। तेहरान ने इस बातचीत को गंभीरता से लेते हुए अपनी राजनयिक टीम में बड़ा फेरबदल किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बकाई को बातचीत दल का आधिकारिक प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ को इस पूरे कूटनीतिक दल की कमान सौंपी गई है। इसके बावजूद, ईरान के भीतर मौजूद कड़े रुख वाले (हार्डलाइनर) धड़े अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका युद्ध विराम की आड़ में अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। ईरानी कट्टरपंथियों ने धमकी दी है कि अगर उन पर हमला हुआ, तो वे ऐसा आक्रामक जवाब देंगे जिससे पूरा मिडिल ईस्ट दहल जाएगा।