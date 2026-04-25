पाक पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री, जेडी वेंस इस्लामाबाद क्यों नहीं गए? पर्दे के पीछे क्या चल रहा?

व्हाइट हाउस का कहना है कि वे यह सुनना चाहते हैं कि ईरानियों का क्या कहना है? अगर उनकी बातों में कुछ महत्वपूर्ण, ठोस और समझौते की दिशा में आगे बढ़ने लायक बात होती है, तो वांस और रुबियो को इस्लामाबाद बुलाया जाएगा, ताकि वे इस समझौते को अंतिम रूप दे सकें।