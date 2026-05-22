22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

तिब्बत में लोगों की आवाज दबाने के लिए चीन का नया पैतरा, जानिए कैसे AI के जरिए संस्कृति को खत्म करने में जुटा

China AI tool in Tibet: तिब्बत की आवाज को दबाने के लिए चीन ने खतरनाक पैतरा आजमाया है। चीन ने तिब्बत में AI टूल DeepZang लॉन्च किया है, जो लोगों की सोच और भाषा को बदल रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

May 22, 2026

China Tibet Conflict 2026

चीन तिब्बत विवाद। ( फोटो: ANI)

चीन अब तिब्बत की आवाज को दबाने के लिए नया पैतरा आजमा रहा है। वह खतरनाक एआई टूल के जरिए तिब्बत की संस्कृति को मिटाने की कोशिश में जुटा है। तिब्बत में मार्च के समय एक एआई टूल 'DeepZang' को लॉन्च किया गया था।

इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि तिब्बत के लोगों की सोच को पूरी तरह अपने हिसाब से ढालना है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, ये टूल तिब्बत में बीजिंग की कहानी को रोजमर्रा की जिंदगी में घोलने का काम कर रहा है।

भाषा के नाम पर नियंत्रण का हथियार

ये एआई प्लेटफॉर्म तिब्बती भाषा में काम करता है, जिससे लगता है कि ये स्थानीय लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। लेकिन असल में ये बीजिंग की भाषा और विचारों को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, इसमें ‘तिब्बत’ शब्द की जगह हमेशा ‘शिजांग’ इस्तेमाल होता है।

धीरे-धीरे ये शब्द लोगों की जुबान और दिमाग पर छा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, DeepZang पुरानी सेंसरशिप से आगे निकल गया है। पहले तो सिर्फ खबरें रोक दी जाती थीं, लेकिन अब ये खुद पूरी कहानी लिखता है।

कोई सवाल पूछो तो ये बीजिंग के हिसाब से जवाब, सारांश और व्याख्या तैयार कर देता है। अलग-अलग विचारों की जगह एक ही सरकारी नजरिया लोगों तक पहुंचता है।

स्कूलों और सरकारी कामों में घुसपैठ की आशंका

सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में ये टूल स्कूलों, सरकारी सेवाओं और आम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में गहराई से शामिल किया जा सकता है। धर्म और शासन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सिर्फ चीनी सरकार की बात ही लोगों तक पहुंचे, यही मकसद दिखता है।

तिब्बत पर चीन का नियंत्रण नया नहीं है। पहले प्रशासन, निगरानी और सख्त नीतियों से काम लिया जाता था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस काम में लगाया जा रहा है। ग्रीस सिटी टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि DeepZang पारंपरिक सूचना नियंत्रण को AI युग में ले आया है।

लिथियम उत्पादन से तिब्बत की स्वायत्तता पर हमला

दूसरी ओर, यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर लिथियम निकालने का जिक्र है। 2025 से चीन इस क्षेत्र में तेजी से उत्पादन बढ़ा रहा है। लेकिन फायदा तिब्बत को कम, मुख्य भूमि चीन को ज्यादा मिल रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये उनके संसाधनों का शोषण है और उनकी संस्कृति को चुपचाप खत्म कर रहा है।

क्या होगा तिब्बत की नई पीढ़ी का भविष्य?

विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि अगर DeepZang जैसे टूल्स को पूरी तरह लागू कर दिया गया तो तिब्बती संस्कृति, भाषा और इतिहास को नया रूप दिया जा सकेगा। युवा पीढ़ी सरकारी नजरिए से ही सब कुछ समझने लगेगी। अलग-अलग सोर्स से जानकारी लेने की जगह एक ही AI जनरेटेड जवाब उन्हें मिलेगा।

ये भी पढ़ें

चीन ने नेपाल को हड़काया, कहा- तिब्बत-ताइवान पर सख्त रहो, वरना रिश्ते बिगड़ेंगे
विदेश
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

चीन समाचार

Published on:

22 May 2026 06:27 pm

Hindi News / World / तिब्बत में लोगों की आवाज दबाने के लिए चीन का नया पैतरा, जानिए कैसे AI के जरिए संस्कृति को खत्म करने में जुटा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पहचान साबित करने की शर्मनाक शर्त! सिंध सरकार के नए नियम से नौकरी से पहले रो पड़े ट्रांसजेंडर

Transgender community protest demanding jobs in Pakistan
विदेश

36,000 फीट की ऊंचाई पर यात्री ने की प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश, मची चीख-पुकार!

United Airlines Plane
विदेश

अमेरिका-ईरान के बीच हो गई डील? युद्ध रोकने के समझौते पर नया ड्राफ्ट तैयार, किन-किन बातों पर बनी सहमति?

US Iran War Deal
विदेश

US-Cuba: कैरेबियन सागर में अमेरिकी परमाणु युद्धपोत तैनात, क्यूबा के समर्थन में आगे आए चीन-रूस

Raul Castro Hindi News Raul Castro murder charges America Cuba relations Donald Trump Cuba policy
विदेश

ईरान के प्लान की भनक लगते ही अलर्ट हुआ इजराइल, कहा- ‘हमें तुरंत हमला करना जरूरी’

Donald Trump and Benjamin Netanyahu
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.