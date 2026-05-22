तिब्बत में लोगों की आवाज दबाने के लिए चीन का नया पैतरा, जानिए कैसे AI के जरिए संस्कृति को खत्म करने में जुटा

दूसरी ओर, यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर लिथियम निकालने का जिक्र है। 2025 से चीन इस क्षेत्र में तेजी से उत्पादन बढ़ा रहा है। लेकिन फायदा तिब्बत को कम, मुख्य भूमि चीन को ज्यादा मिल रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये उनके संसाधनों का शोषण है और उनकी संस्कृति को चुपचाप खत्म कर रहा है।