US-Cuba: कैरेबियन सागर में अमेरिकी परमाणु युद्धपोत तैनात, क्यूबा के समर्थन में आगे आए चीन-रूस

मार्को रुबियो ने साफ किया कि यह मामला किसी देश के निर्माण का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का है। रुबियो ने कहा कि 'उनकी आर्थिक व्यवस्था काम नहीं करती। यह टूट चुकी है, और आप इसे मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से ठीक नहीं कर सकते।' उन्होंने कहा 'इन सालों में, क्यूबा को समय खरीदने और हमारा इंतजार करने की आदत पड़ गई है। लेकिन अब वे न तो हमारा इंतजार कर पाएंगे और न ही समय खरीद पाएंगे।' जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका क्यूबा के राजनीतिक सिस्टम को बदलने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेगा, तो रुबियो ने कहा कि हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन 'राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने का विकल्प हमेशा खुला रहता है।'