पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद के बर्मा टाउन स्थित फातिमा स्कूल में आज हमजा को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। मुजफ्फराबाद में गुरुवार को हमजा के दफ्तर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया था। हमलावरों ने बेहद करीब से एक के बाद एक कई गोलियां हमजा पर दागी। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे जिसके बाद अब CTD ने अब्दुल्ला कमाल नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान अब्दुल्ला के पास से हथियार भी बरामद किए जिन्हें CTD ने जब्त कर लिया है। हालांकि इन्हीं हथियारों से हत्या को अंजाम दिया गया था या नहीं यह अभी साफ नहीं हुआ है। CTD अब्दुल्ला से फिलहाल पूछताछ कर रही है जिसके आधार पर दो अन्य संदिग्धों की तलाशी की जाएगी। यह दो आरोपी हत्या के बाद मौके से फरार हो गए थे और CTD उनकी तलाश कर रही है।