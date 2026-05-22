क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खतरे में हैं? मोजतबा खामेनेई की चुप्पी ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के रिश्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ बेहद नाजुक दौर में हैं। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर विवाद चल रहा है। दुनिया को यह दिखाने के लिए कि देश का नेतृत्व मजबूत है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने बयान दिया कि उन्होंने खुद मोजतबा खामेनेई से मुलाकात की है और वे पूरी तरह सक्रिय हैं। ईरान ने अमेरिका की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें उसने अपना संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजने को कहा था। ईरान का कहना है कि यह फैसला खुद मोजतबा खामेनेई का है।