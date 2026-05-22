Middle East Tensions: अमेरिका-ईरान के बीच पर्दे के पीछे तेज कूटनीतिक हलचल, क्या टल जाएगा बड़ा संघर्ष?

इस वार्ता के बीच ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान से जुड़े संघर्ष और इजरायल की रक्षा के दौरान अमेरिका ने अपने उन्नत मिसाइल इंटरसेप्टर भंडार का एक बड़ा हिस्सा उपयोग कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने थाड (THAAD) प्रणाली के 200 से अधिक इंटरसेप्टर और नौसैनिक जहाजों से 100 से अधिक SM-3 और SM-6 मिसाइलें दागी हैं। इसके मुकाबले, इजरायल ने अपने एरो इंटरसेप्टर की 100 से कम और डेविड्स स्लिंग प्रणाली की लगभग 90 मिसाइलों का उपयोग किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस व्यापक उपयोग के चलते अमेरिकी रक्षा भंडार में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे पेंटागन की आपूर्ति क्षमता और दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं।