डोनाल्ड ट्रंप-शी जिनपिंग की मुलकात के बाद अमेरिका को समझ आ गई भारत की ताकत? चीन को दबाना क्यों हुआ जरूरी?

भारत की बढ़ती क्षमता और अमेरिका की रणनीतिक जरूरत दोनों को अब ठोस कदम उठाने होंगे। अगर वाशिंगटन पुरानी बाधाओं को दूर कर दे तो भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग न सिर्फ दोनों देशों को फायदा पहुंचाएगा बल्कि इंडो-पैसिफिक में संतुलन भी बनाए रखेगा।