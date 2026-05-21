ईरान-अमेरिका तनाव: ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम! परमाणु मुद्दे पर झुकेगा ईरान या छिड़ेगी महाजंग ?

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें समृद्ध यूरेनियम के भंडार को देश से बाहर भेजने के लिए कहा गया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जब तक ईरान अपना परमाणु भंडार खत्म नहीं करता और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नष्ट नहीं करता, तब तक वे हमले रोकने वाले नहीं हैं।