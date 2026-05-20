जैसा मैं कहूंगा, नेतन्याहू वैसा ही करेंगे; ट्रंप के इस दावे से मची हलचल, इजरायल को क्या समझ रहा अमेरिका

आम तौर पर अमेरिका और इजरायल के रिश्ते बहुत मजबूत और आपसी समझ पर आधारित माने जाते हैं, लेकिन ट्रंप के इस नए दावे ने दोनों देशों के बीच के पारंपरिक संबंधों को एक नया मोड़ दे दिया है। ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैश्विक मंच पर इजरायल के नेतृत्व के मुकाबले उनका कद कहीं ज्यादा बड़ा है और वे इजरायली नीतियों को अपने मुताबिक मोड़ सकते हैं। इस तरह की भाषा से इजरायल के अंदर भी हलचल मचना तय है, क्योंकि वहां की जनता और सेना अपने फैसलों में किसी बाहरी नेता का ऐसा दखल पसंद नहीं करती।