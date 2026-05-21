अमेरिका के ‘क्रूज मिसाइल बेस’ वाले दावे पर भड़का ईरान, मिनाब स्कूल में 170 बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराया

इससे पहले प्रवक्ता इस्माईल बगाई ने यह साफ किया था कि ईरान बेहद 'संदेह' की नजर से देखने के बावजूद अमेरिका के साथ 'सद्भावना' के तहत बातचीत की मेज पर है। प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान को उसके 14 सूत्रीय एजेंडे पर अमेरिकी जवाब मिल चुका है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया को गति देने के लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी तेहरान पहुंचे हैं। बगाई ने स्पष्ट किया कि ईरान की पहली प्राथमिकता लेबनान सहित सभी मोर्चों पर जारी इस जंग को तुरंत रोकना है। इसके साथ ही ईरान अपनी जब्त संपत्तियों की बहाली और अपने जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग पर अड़ा है। ( इनपुट : ANI)