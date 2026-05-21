India-Africa Summit: भारत में 28 मई को जुटने वाले थे कई देशों के नेता, जानिए अचानक क्यों रोकना पड़ा पूरा सम्मेलन

इस वैश्विक संकट और सम्मेलन को टालने को लेकर भारत सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है, 'इन परामर्शों के बाद, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि चौथे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में इसे आयोजित करना उचित होगा।' सरकार ने कहा है कि 'शिखर सम्मेलन की नई तारीखें आपसी परामर्श के माध्यम से तय की जाएंगी।' सरकार ने साफ कहा है कि 'पूरे महाद्वीप में सार्वजनिक स्वास्थ्य की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने में निरंतर सहयोग के महत्व को फिर से दोहराया गया, जिसमें अफ्रीका CDC और संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता देना भी शामिल है।' बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सम्मेलन की नई तारीखें आपसी बातचीत के बाद तय की जाएंगी। यह बड़ा फैसला भारत, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच गहन चर्चा के बाद लिया गया है।