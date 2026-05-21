तमिलनाडु के सीएम विजय की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, चुनाव में बच्चों के कथित इस्तेमाल को लेकर मिला हाई कोर्ट का नोटिस



याचिका में कहा गया है कि 21 अप्रैल 2026 को YMCA ग्राउंड, चेन्नई में एक चुनावी सभा के दौरान, TVK के अध्यक्ष ने कथित तौर पर बच्चों को यह कहकर प्रभावित करने की कोशिश की कि वे अपने माता-पिता को मतदान के लिए प्रेरित करें। वासुकी का कहना है कि इस भाषण के वीडियो और मीडिया कवरेज ने सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा पैदा कर दी। डिजिटल और सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो सामने आए हैं, जिनमें बच्चे अपने माता-पिता को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। वासुकी ने यह भी आरोप लगाया कि तमिलनाडु के कई निर्वाचन क्षेत्रों में नकद भुगतान और वोट खरीदने जैसी घटनाओं की रिपोर्टें सामने आई हैं। इनमें मायलापुर, अलंगुलम और थिरुमंगलम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यहां मतदाताओं को पैसे बांटने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए।