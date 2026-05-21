तमिलनाडु में नया सियासी बवाल, AIADMK के दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा, बेटे ने विजय सरकार में ली शपथ

सबसे दिलचस्प बात यह है कि धनपाल ने यह कदम उसी दिन उठाया जब उनका बेटा मंत्री पद की शपथ ले रहा था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि धनपाल जैसे अनुभवी नेता का जाना AIADMK के लिए बड़ी कमी है। वे पार्टी के ग्रासरूट स्तर पर भी लोकप्रिय रहे हैं।