इतिहास रचने के बाद भावुक हुए PM नरेंद्र मोदी, बोले- ‘कभी नहीं सोचा था जीवन में यह पड़ाव आएगा’, पढ़ें 10 बड़ी बातें

PM Modi Speech: 10 जून, 2026 को भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर सेवा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 4,399 दिनों का नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक भव्य और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए।