कांग्रेस सरकार में हुए एक के बाद एक घोटाले, NDA सरकार के आने के बाद बदला देश का भाग्य – पीएम नरेंद्र मोदी

PM Narendra Modi Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में NDA की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के शीर्ष नेता, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। यह बैठक ऐसे समय हुई, जब पीएम मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है।