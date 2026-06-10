PM Modi Record: मोदी के जश्न में टूटे कई रिकॉर्ड, NDA नेताओं की जबान पर घुली झालमुरी की मिठास!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड कार्यकाल पूरा करने पर भारत मंडपम में एनडीए सहयोगियों के साथ झालमुरी का स्वाद लिया। ( फोटो: ANI)
PM Modi NDA Meeting: भारत के राजनीतिक इतिहास में बुधवार का दिन एक बड़े रिकॉर्ड के नाम दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संसदीय इतिहास में लगातार सबसे लंबी अवधि तक पद संभालने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सरकार के 4,399 दिन पूरे कर लिए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की बैठक में देखने को मिला। बैठक में एनडीए की तरफ से एक विशेष प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सामने रखा, जिसका नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने समर्थन किया।
इस बैठक के दौरान भावुक और खुशनुमा पल तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन के सभी साथी नेताओं के साथ झालमुरी का स्वाद साझा किया। यह बात दीगर है कि यह एक पारंपरिक तीखा-चटपटा स्नैक है, जिसे मूल टेक्स्ट में गलती से मिठाई लिखा गया था।
बैठक की खास बात यह रही कि इस खूबसूरत वेला में मौजूद तमाम दिग्गजों ने देश के सबसे लंबे समय तक निरंतर सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर मोदी का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इसके बाद पीएम और एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने इस यादगार पल को कैमरे में कैद करने के लिए एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई।
प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून तक अपने कार्यकाल के 4,399 दिन सफलता के साथ पूरे किए। अगर इतिहास पर नजर डालें तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में अंतरिम जिम्मेदारी संभाली थी और फिर 1951-52 के पहले आम चुनाव को जीत कर वे 1964 में अपने निधन तक इस पद पर रहे थे। वहीं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी लगभग 16 बरसों तक देश की कमान संभाली, लेकिन उनका यह कार्यकाल दो अलग-अलग कार्यकाल में बंटा हुआ था, जबकि पीएम मोदी ने यह मुकाम बिना किसी रुकावट के लगातार हासिल किया है। (इनपुट: ANI)
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