बंगाल चुनाव में फूड का पावर डोज: नेताजी झालमुरी, मछली ही नहीं, इनका स्वाद भी चखिए जरा!

West Bengal Election 2026 Viral Bengali Foods: पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में झालमुरी और माछ भात (मछली-चावल) नेताओं को पसंद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता बंगाली फूड के साथ मजे करते दिख रहे हैं। पर, बंगाल में क्या यही दो चीजें हैं। बिल्कुल नहीं, हम कुछ लिस्ट बता रहे हैं जरा उनको भी खाएं। ये बंगाली खाने गर्मी के हिसाब से परफेक्ट माने जाते हैं।