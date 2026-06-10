Neena Gupta Recipe: घर पर कैसे बनाएं आसान Handvo Chilla, जानें बनाने की विधि

Healthy Breakfast Recipe की तलाश कर रहे हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस Neena Gupta की आसान Handvo Chilla Recipe ट्राय कर सकते हैं। Traditional Gujarati Handvo बनाने में दिक्कत होने पर एक्ट्रेस ने इसका आसान ‘चीला ट्विस्ट’ शेयर किया है। लौकी, दाल और सब्जियों से बनने वाली यह डिश स्वादिष्ट होने के साथ हाई प्रोटीन और हेल्दी भी है। अगर आप घर पर हेल्दी ब्रेकफास्ट या लाइट मील बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है।