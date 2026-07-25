Remedies For Dark Elbows And Knees: कोहनी और घुटनों का कालापन कम करने के लिए करें ये आसान उपाय

Elbow Knee Whitening Tips: कोहनी और घुटनों का शरीर के रंग से थोड़ा काला होना आम बात है। लेकिन कुछ लोगों की कोहनी और घुटने शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी ज्यादा काले दिखाई देते हैं। कई बार लोग इसे गंदगी समझकर जोर-जोर से रगड़कर साफ करने की कोशिश करते हैं, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। हालांकि, सही देखभाल से धीरे-धीरे इस कालेपन को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि घुटने और कोहनी शरीर के दूसरे हिस्सों की तुलना में ज्यादा काले क्यों होते हैं और इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है।