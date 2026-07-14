डायबिटीज मरीजों के लिए Daily या Weekly Insulin में बेहतर विकल्प कौन? diabetologist से समझें

हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगने वाले इस नए इंसुलिन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे सुई का डर कम हो जाता है। आपको बस हफ्ते का कोई एक दिन तय करना है और छह दिन की छुट्टी! साल में जहां 365 इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, अब सिर्फ 52 इंजेक्शन लगाने होंगे। जो मरीज रोज की सुई से घबराते हैं, उनके लिए इंसुलिन शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। नई वीकली इंसुलिन भी शुगर (HbA1c) को उतने ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है, जितना डेली इंसुलिन। कुछ मामलों में तो यह बेहतर भी पाई गई है। भारतीय मरीजों पर भी इसका असर बिल्कुल सुरक्षित और डेली इंसुलिन जैसा ही मिला है।