Anal Fissure: टॉयलेट जाते समय होता है चुभन जैसा दर्द! यह बवासीर नहीं, Anal Fissure भी हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

दोनों बीमारियों के लक्षण काफी मिलते-जुलते हैं क्योंकि दोनों में ही दर्द और ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन इनके दर्द का तरीका बिल्कुल अलग होता है, फिशर का दर्द बहुत तेज, तीखा और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कांच या ब्लेड से काट रहा हो। यह दर्द खासतौर पर टॉयलेट करते समय शुरू होता है और पॉटी जाने के बाद भी कई मिनटों या घंटों तक बना रह सकता है। बवासीर में खून बहने की समस्या ज्यादा होती है, लेकिन दर्द हमेशा नहीं होता। बवासीर में पॉटी के रास्ते पर अंदर या बाहर सूजन वाले मस्से (सूजी हुई नसें) बन जाते हैं।