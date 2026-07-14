Orbital Cellulitis: आंख में सूजन के साथ दर्द ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस हो सकता है, एनसीबीआइ से जानें बचाव के उपाय

हमारी आंख के चारों तरफ जो फैट और टिश्यूज (मांसपेशियां) होते हैं, जब उनमें किसी बैक्टीरिया की वजह से गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस कहते हैं। यह इन्फेक्शन ज्यादातर तब फैलता है जब किसी को पहले से साइनस (Sinus) की समस्या हो और वह इन्फेक्शन नाक के रास्ते आंख तक पहुंच जाए। इसके अलावा आंख के आसपास कोई चोट लगने, कीड़े के काटने या दांत के इन्फेक्शन की वजह से भी यह बीमारी हो सकती है। यह बड़ों के मुकाबले बच्चों में ज्यादा देखी जाती है।