Nephrotic Syndrome Symptoms in Hindi: क्या आपकी किडनी से लीक हो रहा है प्रोटीन? इन 3 लक्षणों से पहचानें नेफ्रोटिक सिंड्रोम का खतरा

Nephrotic Syndrome Symptoms in Hindi: अक्सर हम सुबह सोकर उठने के बाद आईने में अपनी सूजी हुई आंखें देखते हैं। ज्यादातर लोग इसे देर रात तक जागने, नमक ज्यादा खाने या थकान का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यह सूजन (Swelling) रोज सुबह आपके चेहरे पर दिख रही है और शाम होते-होते पैरों तक पहुंच रही है, तो यह आपकी किडनी की मदद की पुकार हो सकती है? मेडिकल भाषा में इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम (Nephrotic Syndrome) कहा जाता है।