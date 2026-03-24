24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Kidney Health : “खूब पानी पियो” पथरी ना होने के लिए दी जाने वाली सलाह गलत! किडनी पर हुए नए शोध में खुलासा

Kidney Health : डॉक्टर से लेकर आम आदमी तक ये सलाह देता है - "खूब पानी पियो"। अधिकतर लोग किडनी को हेल्दी रखने के लिए, पथरी आदि ना हो इसके लिए जमकर पानी पीते हैं। पर, क्या ये वाकई काम करता है। द लैंसेट में प्रकाशित शोध "Prevention of Urinary Stones with Hydration" के अनुसार, ये बात पूरी तरह से सही नहीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Mar 24, 2026

kidney stone, pathari kyun hoti hai, importance of hydration, dehydration effects, chronic kidney disease,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Kidney Health : अक्सर मूत्र रोगों से बचने के लिए एक सामान्य सी सलाह डॉक्टर से लेकर आम आदमी तक देता है - "खूब पानी पियो"। अधिकतर लोग किडनी को हेल्दी रखने के लिए, पथरी आदि ना हो इसके लिए जमकर पानी पीते हैं। पर, क्या ये वाकई काम करता है। द लैंसेटमें प्रकाशित शोध "Prevention of Urinary Stones with Hydration" के अनुसार, ये बात पूरी तरह से सही नहीं। इसमें ये भी साफ तौर पर पता चली कि ये कितना कारगर है।

किडनी स्टोन और पानी : क्या सिर्फ ज्यादा पानी पीना काफी है?

किडनी स्टोन (गुर्दे की पथरी) का दर्द दुनिया के सबसे असहनीय दर्दों में से एक माना जाता है। इससे जूझने वाले मरीजों की संख्या भी कम नहीं। यह अध्ययन 'यूरिनरी स्टोन डिजीज रिसर्च नेटवर्क' द्वारा किया गया। इसमें 1,600 से अधिक वयस्कों और किशोरों को शामिल किया गया, जिन्हें पहले पथरी की समस्या रह चुकी थी। वैज्ञानिकों का लक्ष्य यह देखना था कि लोगों को कितना पानी पिलाया जा सकता है कि उनकी पथरी दोबारा न बने।

पथरी के मरीजों पर हाई-टेक तरीके का इस्तेमाल

अध्ययन में शामिल लोगों को केवल "पानी पियो" कहकर नहीं छोड़ा गया, बल्कि उन्हें आधुनिक सुविधाएं दी गईं। स्मार्ट वॉटर बॉटल जो ब्लूटूथ से जुड़ी बोतलें जो ट्रैक करती थीं कि व्यक्ति ने कितना पानी पिया। हर व्यक्ति के लिए यूरिन आउटपुट का लक्ष्य (कम से कम 2.5 लीटर प्रतिदिन) तय किया गया।

हैरान करने वाले नतीजे आए सामने

दो साल तक चले इस कड़े प्रयास के बाद जो नतीजे सामने आए, उन्होंने शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। इससे ये साफ हो गया कि हाइड्रेशन तो बढ़ा, पर पथरी नहीं रुकी। तकनीक और इनाम की मदद से लोगों ने पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी पीना शुरू किया और उनके यूरिन की मात्रा भी बढ़ी। लेकिन, पानी पीने में यह बढ़ोतरी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि पथरी दोबारा बनने की दर को काफी हद तक कम कर सके।

जिन लोगों को विशेष सहायता दी गई और जिन्हें सामान्य सलाह दी गई, दोनों समूहों में पथरी दोबारा होने का खतरा लगभग एक जैसा ही दिखा।

क्यों मुश्किल है व्यवहार बदलना?

वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के डॉ. जोनाथन हार्पर और डॉ. अलाना देसाई के अनुसार, यह अध्ययन बताता है कि किडनी स्टोन से बचने के लिए जितना पानी (दिन भर में करीब 3-4 लीटर) पीना जरूरी है, उसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। दफ्तर का काम, भागदौड़ भरी जिंदगी और बार-बार टॉयलेट जाने की मजबूरी जैसे कारण लोगों को पर्याप्त हाइड्रेशन से रोकते हैं।

विशेषज्ञ अभी भी मानते हैं कि हाइड्रेशन ही बचाव का मुख्य रास्ता है। इसके साथ यह रिसर्च यह बता रही है कि हर मरीज के लिए एक जैसा नियम काम नहीं करता। सिर्फ "पानी पियो" कहना काफी नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि मरीज ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है।

ये भी पढ़ें

Unapproved Drugs : फिर बच्चों की खांसी की दवा से खिलवाड़ का मामला, 90 दवाएं बिना अप्रूवल बिक रही
स्वास्थ्य
90 Unapproved Drugs in market, 90 Unapproved Drugs List, Unapproved Drugs Name, baby cough syrup, multivitamins,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Kidney Health

Published on:

24 Mar 2026 12:44 pm

Hindi News / Health / Kidney Health : “खूब पानी पियो” पथरी ना होने के लिए दी जाने वाली सलाह गलत! किडनी पर हुए नए शोध में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Dhurandhar 2 Udaybir Sandhu : एक ही फिल्म में दो अलग उम्र दिखने के लिए एक्टर उदयबीर ने बदल दिया अपना पूरा लुक

Pinda in Dhurandhar
लाइफस्टाइल

Heart Health: 2027 तक आएगी दवा, लेकिन तब तक कैसे बचाएं अपना दिल? जानें, कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह 

Heart Health
स्वास्थ्य

Unapproved Drugs : फिर बच्चों की खांसी की दवा से खिलवाड़ का मामला, 90 दवाएं बिना अप्रूवल बिक रही

90 Unapproved Drugs in market, 90 Unapproved Drugs List, Unapproved Drugs Name, baby cough syrup, multivitamins,
स्वास्थ्य

दिल के लिए कौन सा सप्लीमेंट सच में काम करता है? विटामिन D3 से ओमेगा 3 तक जानें पूरा सच

Healthy Heart dil ka sach series supplements for heart health
Patrika Special News

Shahtoot Benefits : इस छोटे फल में कई गुण, गर्मी में हर दिन खाने से कई फायदे, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सही तरीका

Shahtoot Benefits, Shahtoot Benefits In Hindi, Ayurvedic Doctor says this small fruits mulberry good for heart,
डाइट फिटनेस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.