Kidney Health : “खूब पानी पियो” पथरी ना होने के लिए दी जाने वाली सलाह गलत! किडनी पर हुए नए शोध में खुलासा

Kidney Health : अक्सर मूत्र रोगों से बचने के लिए एक सामान्य सी सलाह डॉक्टर से लेकर आम आदमी तक देता है - "खूब पानी पियो"। अधिकतर लोग किडनी को हेल्दी रखने के लिए, पथरी आदि ना हो इसके लिए जमकर पानी पीते हैं। पर, क्या ये वाकई काम करता है। द लैंसेटमें प्रकाशित शोध "Prevention of Urinary Stones with Hydration" के अनुसार, ये बात पूरी तरह से सही नहीं। इसमें ये भी साफ तौर पर पता चली कि ये कितना कारगर है।