Cancer Resistant Organ: शरीर में दिल वो अंग है जिसे सबसे कम होता है कैंसर, फिर भी हर साल 1.79 करोड़ लोगों की मौत, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई वजह

डॉ. यारानोव के अनुसार, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाएं बचपन के बाद बहुत कम विभाजित होती हैं। आसान भाषा में समझें तो शरीर में जहां कोशिकाएं ज्यादा बनती और टूटती हैं, वहां बदलाव की संभावना भी ज्यादा होती है। यही बदलाव आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। लेकिन हृदय की कोशिकाएं बहुत कम बदलती हैं, इसलिए वहां कैंसर बनने की संभावना भी कम रहती है।