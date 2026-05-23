23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Resistant Organ: शरीर में दिल वो अंग है जिसे सबसे कम होता है कैंसर, फिर भी हर साल 1.79 करोड़ लोगों की मौत, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई वजह

Cancer Risk: क्या दिल में कैंसर हो सकता है? हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. दिमित्री यारानोव ने बताया आखिर हृदय में कैंसर के मामले इतने कम क्यों होते हैं और खराब जीवनशैली कैसे बढ़ा रही है दिल की बीमारी का खतरा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

May 23, 2026

Heart Cancer, Why Heart Cancer Is Rare, Heart Disease Deaths,

हृदय को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- chatgtp)

Why Heart Cancer Is Rare: कैंसर का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। फेफड़े, स्तन, पेट, लिवर और प्रोस्टेट कैंसर जैसे मामलों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में एक ऐसा अंग भी है, जिसमें कैंसर होना बेहद दुर्लभ माना जाता है? वह अंग है दिल यानी हृदय।

हृदय विफलता और हृदय प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. दिमित्री यारानोव के मुताबिक, हृदय शरीर के उन अंगों में शामिल है जहां कैंसर बहुत कम होता है। उन्होंने बताया कि कई हृदय रोग विशेषज्ञ अपने पूरे करियर में हृदय कैंसर का एक भी असली मामला नहीं देख पाते।

आखिर हृदय में कैंसर कम क्यों होता है?

डॉ. यारानोव के अनुसार, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाएं बचपन के बाद बहुत कम विभाजित होती हैं। आसान भाषा में समझें तो शरीर में जहां कोशिकाएं ज्यादा बनती और टूटती हैं, वहां बदलाव की संभावना भी ज्यादा होती है। यही बदलाव आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। लेकिन हृदय की कोशिकाएं बहुत कम बदलती हैं, इसलिए वहां कैंसर बनने की संभावना भी कम रहती है।

उन्होंने बताया कि हृदय लगातार काम करने वाला अंग है। यह हर समय धड़कता रहता है और अधिक ऊर्जा वाले वातावरण में काम करता है। यह माहौल ट्यूमर बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। यही वजह है कि फेफड़ों का कैंसर, स्तन कैंसर, आंत का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसे मामले हृदय कैंसर की तुलना में कहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं।

लेकिन क्या हृदय पूरी तरह सुरक्षित है?

डॉ. यारानोव कहते हैं कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हृदय को कोई खतरा नहीं होता। हृदय भले ही कैंसर से काफी हद तक बचा रहता हो, लेकिन हमारी खराब जीवनशैली उसे दूसरी गंभीर बीमारियों की तरफ धकेल सकती है। धूम्रपान, मोटापा, खराब खानपान, शारीरिक गतिविधि की कमी और शरीर में लगातार सूजन जैसी आदतें कैंसर और हृदय रोग दोनों का खतरा बढ़ाती हैं।

कैंसर और हृदय रोग से कितनी मौतें?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक हर साल दुनियाभर में करीब 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर से होती है। वहीं WHO की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियां हर साल लगभग 1.79 करोड़ लोगों की जान लेती हैं। भारत में भी हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कम उम्र में दिल का दौरा और उच्च रक्तचाप के मामले अब ज्यादा सामने आ रहे हैं।

हृदय और कैंसर दोनों से बचने के लिए क्या करें?

डॉक्टरों का कहना है कि कुछ आसान आदतें अपनाकर दोनों बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है। जैसे-

  • धूम्रपान और तंबाकू से दूरी
  • रोजाना व्यायाम
  • संतुलित और पौष्टिक भोजन
  • वजन नियंत्रण में रखना
  • पर्याप्त नींद और तनाव कम करना

हृदय को स्वस्थ रखने और कैंसर का खतरा कम करने का रास्ता लगभग एक जैसा ही है- बेहतर जीवनशैली।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Cancer Prevention Tips: भारत में तेजी से बढ़ रहे ये 5 कैंसर… क्या आप भी खतरे में हैं? डॉक्टर से जानिए कारण, लक्षण और बचाव
स्वास्थ्य
Cancer Prevention Tips

खबर शेयर करें:

Published on:

23 May 2026 03:55 pm

Hindi News / Health / Cancer Resistant Organ: शरीर में दिल वो अंग है जिसे सबसे कम होता है कैंसर, फिर भी हर साल 1.79 करोड़ लोगों की मौत, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Sorbitol Gut Health: डाइट बिस्किट, शुगर फ्री टॉफी और चुइंगम से पेट को खतरा! जानिए कैसे

sorbitol gut health, sugar free products side effects, diet biscuits stomach problem
स्वास्थ्य

Last Stage Cancer Pain: क्या कैंसर के आखिरी स्टेज में दर्द इतना बढ़ सकता है कि मरीज जीने की उम्मीद छोड़ दे? डॉक्टर से समझिए Palliative Care कितनी जरूरी

Cancer Pain, Cancer Last Stage, Palliative Care,
स्वास्थ्य

Lung Cancer Injection: जानिए किन लंग कैंसर मरीजों को दिया जा सकता है 7 मिनट वाला इंजेक्शन, कैंसर सर्जन ने बताया

Lung Cancer, 7 Minute Cancer Injection, Cancer Treatment,
स्वास्थ्य

ज्यादा तेल-घी और मीठा खा रहे हैं, स्टडी में याददाश्त को लेकर अलर्ट, मनोचिकित्सक से जानें दिमाग पर क्या होता है असर

brain health and diet, sugar and fat diet study, memory loss causes diet,
स्वास्थ्य

बंद नाक खोलने के लिए लहसुन डालना पड़ सकता है भारी! फिजिशियन ने बताया- संक्रमण और जलन का खतरा

Garlic in nose side effects, Blocked nose home remedies,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.