पुरुषों के वीर्य वाले ‘अंग’ में होता है Prostate Cancer, पेशाब में दिखते हैं लक्षण, PM नेतन्याहू को भी

Prostate Cancer Symptoms In Hindi : इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कैंसर (Benjamin Ntanyahu Cancer) को लेकर खुद पुष्टि की है। बताया है कि कैसे करीब डेढ़ साल पहले प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हुई थी। ये कैंसर पुरुषों में होता है। पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा ने प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण के बारे में विस्तार से बताया है।