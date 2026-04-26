पुरुषों के वीर्य वाले ‘अंग’ में होता है Prostate Cancer, पेशाब में दिखते हैं लक्षण, PM नेतन्याहू को भी

प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण (प्रतीकात्मक तस्वीर) Photo - Gemini AI
Prostate Cancer Symptoms In Hindi : इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कैंसर (Benjamin Ntanyahu Cancer) को लेकर खुद पुष्टि की है। बताया है कि कैसे करीब डेढ़ साल पहले प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हुई थी। ये कैंसर पुरुषों में होता है। पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा ने प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण के बारे में विस्तार से बताया है।
डॉ. शर्मा कहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर मुख्य रूप से केवल पुरुषों को ही होता है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि में विकसित होता है, जो केवल पुरुषों के प्रजनन तंत्र में पाई जाने वाली एक छोटी ग्रंथि है।
प्रोस्टेट कैंसर 50-60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में सबसे आम कैंसर में से एक है। प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य (semen) के लिए तरल पदार्थ बनाने का काम करती है, और इसमें कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि से कैंसर होता है।
वो कहते हैं कि शुरुआती चरणों में इसके लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते या बहुत हल्के होते हैं। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, निम्नलिखित संकेत सामने आ सकते हैं-
जल्दी पता चलने पर प्रोस्टेट कैंसर का इलाज बहुत प्रभावी होता है और सर्वाइवल रेट 95% से अधिक हो सकता है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण 2-3 हफ्तों तक बना रहे, तो तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी डॉक्टर, शोध और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी बीमारी के उपचार या डॉक्टरी सलाह के रूप में न लें। अपनी जीवनशैली या आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।
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