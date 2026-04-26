खुजली को न समझें मामूली! त्वचा विशेषज्ञ से जानें कहीं इन 3 गंभीर बिमारियों का संकेत तो नहीं

Skin Disease: उमस के मौसम में दाद और खुजली होना एक आम बात है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब आप महंगी से महंगी दवा लगाते हैं, आराम भी मिल जाता है, पर दवा छोड़ते ही खुजली फिर से शुरू हो जाती है। कई लोग इसे केवल त्वचा की ऊपरी बीमारी मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि बार-बार होने वाला फंगल इन्फेक्शन इस बात का इशारा है कि आपके शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं है।