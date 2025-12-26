Skin Disease: सर्दियों की खुजली कहीं यह गंभीर बीमारी तो नहीं? अभी जानें इसके कारण और कम करने के उपाय

skin disease (photo- gemini AI)
Skin Disease: सर्दियों के मौसम में ठंड के कारण हवा में नमी की कमी हो जाती है और यही सबसे बड़ा कारण है की सर्दियों में त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती है। कुछ और दिक्कत हो हमारे शरीर में तो एक बार को हम उसको बर्दाश्त भी कर सकते है लेकिन बात जब त्वचा की आती है तो ये असहनीय हो जाता है। त्वचा हमारे शरीर का एक अंग है जो बाहरी तत्वों से शरीर की रक्षा करता है लेकिन इसमें होने वाली बीमारियां इतनी ही है की किसी सामान्य व्यक्ति को तो इनकी संख्या याद करने में भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसी ही एक त्वचा की समस्या है एक्जिमा। त्वचा की इस समस्या में खुजली के साथ त्वचा पर लाल निशान बन जाते है।
एक्जिमा को विज्ञान की भाषा में एटोपिक डर्माटाइटिस कहा जाता है। सर्दियों में ये समस्या बढ़ जाती है लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए जानते है की सर्दियों में त्वचा की ये समस्या क्यों बढ़ जाती है और इससे बचने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाने चाहिए और कौन से प्राकृतिक सप्लीमेंट्स लेने से इसके कम होने में सहायता मिलती है।
सर्दियों के मौसम में ठंड के साथ और भी कई कारण है जिनके कारण सर्दियों में ये समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है जो निम्न है-
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
