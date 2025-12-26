Skin Disease: सर्दियों की खुजली कहीं यह गंभीर बीमारी तो नहीं? अभी जानें इसके कारण और कम करने के उपाय

Skin Disease: सर्दियों के मौसम में ठंड के कारण हवा में नमी की कमी हो जाती है और यही सबसे बड़ा कारण है की सर्दियों में त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती है। कुछ और दिक्कत हो हमारे शरीर में तो एक बार को हम उसको बर्दाश्त भी कर सकते है लेकिन बात जब त्वचा की आती है तो ये असहनीय हो जाता है। त्वचा हमारे शरीर का एक अंग है जो बाहरी तत्वों से शरीर की रक्षा करता है लेकिन इसमें होने वाली बीमारियां इतनी ही है की किसी सामान्य व्यक्ति को तो इनकी संख्या याद करने में भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसी ही एक त्वचा की समस्या है एक्जिमा। त्वचा की इस समस्या में खुजली के साथ त्वचा पर लाल निशान बन जाते है।