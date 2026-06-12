Stroke Causes: ब्रेन स्ट्रोक के कितने प्रकार होते हैं? जानिए इस्केमिक, हेमोरेजिक और मिनी स्ट्रोक में अंतर

हेमोरेजिक स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक से कम आम है, लेकिन अक्सर ज्यादा गंभीर माना जाता है। यह तब होता है जब मस्तिष्क के भीतर या उसके आसपास कोई रक्त वाहिका फट जाती है और खून बहने लगता है। Mayo Clinic के अनुसार, लंबे समय तक अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर इस प्रकार के स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा एन्यूरिज्म (Aneurysm), सिर की गंभीर चोट और कुछ रक्त संबंधी विकार भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें मरीज को अचानक बहुत तेज सिरदर्द, उल्टी, बेहोशी या दौरे पड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।