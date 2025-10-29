World Stroke Day 2025: बढ़ता एयर पॉल्यूशन बन रहा है ब्रेन अटैक की बड़ी वजह! जानिए कैसे बचें

डॉक्टर पूजा आनंद ने बताया कि स्ट्रोक का एक बड़ा कारण अब एयर पॉल्यूशन भी बन चुका है। जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो उसमें मौजूद PM 2.5 जैसे महीन कण फेफड़ों से होकर खून में पहुंच जाते हैं और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे ब्लॉकेज या ब्लीडिंग हो सकती है जो स्ट्रोक की वजह बनती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में करीब 20 लाख स्ट्रोक से होने वाली मौतें प्रदूषण से जुड़ी हैं। खास बात यह है कि अब केवल बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि 30 से 40 साल की उम्र के युवा भी स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं।