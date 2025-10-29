Stroke Prevention : अब स्ट्रोक से बचना हुआ आसान – जानिए कैसे टेक्नोलॉजी और थैरेपी बदल रही हैं जिंदगी

भारत में किए गए अध्ययनों के मुताबिक, अब आधुनिक स्कैनिंग तकनीक और इलाज की नई प्रक्रिया की वजह से इलाज शुरू करने में लगने वाला समय पहले की तुलना में लगभग 40% तक घट गया है। साथ ही, इलाज शुरू करने की गति में करीब 27% सुधार हुआ है, जिससे अब ज्यादा मरीजों को समय रहते उपचार मिल पा रहा है। हालांकि भारत में चुनौती अभी भी बड़ी है। हर साल करीब 18 लाख नए स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं, जबकि एक लाख लोगों पर न्यूरोलॉजिस्ट की संख्या दो से भी कम है। यही कारण है कि जरूरत और विशेषज्ञ देखभाल के बीच का अंतर अभी भी काफी बड़ा बना हुआ है। इसे यह साफ पता चलता है कि आज स्ट्रोक को लेकर बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली कितनी जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्ट्रोक देखभाल समय पर पहुंच सके।