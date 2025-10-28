Heart Attack Risk : सप्ताह में 1-2 दिन में चलें इतने हजार स्टेप्स, महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है

Heart Attack Risk : दिल की बीमारियां महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती जाती हैं, खासकर मेनोपॉज के बाद। लेकिन अब नई रिसर्च से राहत की खबर आई है अगर महिलाएं हफ्ते में सिर्फ एक या दो दिन भी करीब 4,000 कदम चलें, तो हार्ट डिजीज और समय से पहले मौत का खतरा काफी कम हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जरूरी नहीं कि हर दिन 10,000 कदम पूरे किए जाएं। बस शरीर को सक्रिय रखना और नियमित चलना ही लंबे समय तक दिल की सेहत बनाए रखने के लिए काफी है।