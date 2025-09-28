Heart Disease in Females: मेनोपॉज के बाद महिलाओं में बढ़ता है दिल का खतरा, Apollo Hospitals की रिपोर्ट में खुलासा

Heart Disease in Females: दिल की बीमारियां अभी भी भारत में सबसे बड़ी मौत का कारण बनी हुई हैं। हाल ही में Apollo Hospitals की Health of the Nation 2025 स्टडी में पता चला कि लोग बिना किसी लक्षण के भी खतरे में हैं। इसमें धमनी में कैल्सिफिकेशन, फैटी लिवर और स्लीप एपनिया जैसी समस्याएं सामने आई हैं। वहीं, किशोरों में शारीरिक गतिविधियों की कमी ने उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बैलेंस को कम कर दिया है, जिससे 25 साल की उम्र से पहले ही दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।