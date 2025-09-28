How to Check Heart Blockage at Home : घर पर ऐसे जानें आपको हार्ट ब्लॉकेज है या नहीं, कार्डियो सर्जन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

How to check heart blockage at home (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Heart blockage Symptoms : हार्ट ब्लॉकेज क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार, हार्ट ब्लॉकेज तब हो सकता है जब आपका दिल धीरे-धीरे धड़कता है या धड़कना बंद कर देता है और गंभीर मामलों में यह आपके हार्ट की ब्लड पंप करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। क्या आप सोच रहे हैं कि घर पर हार्ट ब्लॉकेज की जांच कैसे करें और तुरंत चिकित्सा सहायता कब लें?
जॉर्जिया मेडिकल कॉलेज, डेनवर के सेंट जोसेफ अस्पताल और उत्तरी कैरोलिना के कैरोलिनास मेडिकल सेंटर में प्रशिक्षित कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की जिसका शीर्षक था: घर पर एक ही टेस्ट से कैसे पता करें कि आपको हार्ट ब्लॉकेज है'।
उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, लक्षणों का अनुभव न होने का मतलब यह नहीं है कि आपको ब्लॉकेज (Heart blockage) नहीं है लेकिन अगर वे हो रहे हैं, तो किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलें।
डॉ. लंदन अपने वीडियो में बताते हैं कि बिना किसी मेडिकल टेस्ट के भी हम कुछ संकेतों से समझ सकते हैं कि दिल की धमनियों में रुकावट हो सकती है।
वो कहते हैं कि सबसे जरूरी है अपने शरीर की बात सुनना। अगर मेहनत करने पर (जैसे चलने, सीढ़ियां चढ़ने या काम करने पर) आपके सीने में जकड़न या दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, या दर्द जबड़े और बांह तक फैलता है और फिर आराम करने पर ये दर्द कम हो जाता है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है।
वीडियो में उन्होंने कहा, बिना किसी ब्लड टेस्ट, एक्स-रे या ईकेजी के आप कैसे बता सकते हैं कि आपके हृदय की धमनियों में गंभीर रुकावटें हैं? खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको अपने शरीर की आवाज सुननी होगी। अगर आपको सीने में जकड़न, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, या ऐसा दर्द हो रहा है जो शारीरिक श्रम के दौरान जबड़े या बाँह तक फैल जाता है और आराम करने पर कम हो जाता है, तो यह एक ख़तरे का संकेत है। और जानिए क्यों।
डॉ. लंदन ने बताया कि यह अस्थायी दर्द इसलिए होता है क्योंकि शारीरिक परिश्रम से हृदय में ब्लड की आवश्यकता बढ़ जाती है, जो रुकावट के बाद पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती। हालांकि इन लक्षणों का न होना पूरी तरह स्वस्थ होने की गारंटी नहीं देता, फिर भी उन्होंने इन लक्षणों का अनुभव करने वाले किसी भी व्यक्ति से तुरंत डॉक्टर से परामर्श करने का आग्रह किया।
डॉ. लंदन कहते हैं, मान लीजिए आपके दिल की आगे वाली धमनी में रुकावट है। जब आप कोई मेहनत वाला काम करते हैं, तो उस रुकावट के नीचे वाला हिस्सा पर्याप्त खून (ऑक्सीजन) नहीं पा पाता और इसी वजह से सीने में दर्द, जकड़न या तकलीफ होने लगती है।
जैसे ही आप आराम करते हैं, दिल पर दबाव कम हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है।
लेकिन ध्यान रहे अगर आपके साथ ये लक्षण नहीं हो रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके दिल में ब्लॉकेज नहीं है। और अगर ऐसे संकेत दिख रहे हैं, तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना जरूरी है।
अगर आपको सीने में दर्द या ऐसे ही कोई अन्य लक्षण महसूस होते हैं, खासकर अगर वे गंभीर या लगातार हों, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है।
