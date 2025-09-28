How to Check Heart Blockage at Home : घर पर ऐसे जानें आपको हार्ट ब्लॉकेज है या नहीं, कार्डियो सर्जन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

Heart blockage Symptoms : हार्ट ब्लॉकेज क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार, हार्ट ब्लॉकेज तब हो सकता है जब आपका दिल धीरे-धीरे धड़कता है या धड़कना बंद कर देता है और गंभीर मामलों में यह आपके हार्ट की ब्लड पंप करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। क्या आप सोच रहे हैं कि घर पर हार्ट ब्लॉकेज की जांच कैसे करें और तुरंत चिकित्सा सहायता कब लें?