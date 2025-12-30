Winter Cold Myth: जुकाम में दही और घी खाना जहर या दवा? अभी जानें विज्ञान और आयुर्वेद की चौंकाने वाली सच्चाई!

Winter Cold Myth: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही साधारण सर्दी-जुकाम की समस्या तो बढ़ जाती है। ऐसे में इससे बचने के लिए सब अपने-अपने स्तर पर उपाय भी खोजते ही रहते हैं। डॉक्टर से भी हम इससे बचने के लिए घरेलू उपाय पूछते रहते हैं। लेकिन हम खुद भी अपने दिमाग का कुछ ज्यादा ही प्रयोग कर लेते हैं और खुद ही पता लगा लेते हैं कि इसको खाने से यह होगा। लेकिन वास्तव में आप हर बार सही नहीं होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपने मान लिया कि आपको सर्दी-जुकाम है तो आप दही और घी नहीं खाएंगे। आइए जानते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या यह सिर्फ अफवाह है। सर्दी-जुकाम का वास्तव में दही और घी खाने से संबंध है?