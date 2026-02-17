IPL 2026 से पहले Rishabh Pant का फिटनेस मास्टर प्लान, जानिए खिलाड़ी क्यों ले रहे हैं हाई-प्रेशर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट?

हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें मरीज को एक खास बंद चेंबर में सामान्य से ज्यादा एयर प्रेशर पर शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती है। आम तौर पर ऑक्सीजन शरीर में रेड ब्लड सेल्स के जरिए पहुंचती है, लेकिन इस थेरेपी में ज्यादा दबाव होने के कारण ऑक्सीजन सीधे खून के तरल हिस्से यानी प्लाज्मा में भी घुल जाती है। इससे शरीर के उन हिस्सों तक भी ऑक्सीजन पहुंचती है, जहां ब्लड फ्लो कम या बाधित होता है। इससे शरीर के खराब या घायल टिश्यू तेजी से ठीक होने लगते हैं और नई त्वचा, नई ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू बनने में मदद मिलती है।