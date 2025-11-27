Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऋषभ पंत ने क्यों मांगी सोशल मीडिया पर मांगी माफी? कहा- अरबों भारतीयों के चेहरे…

टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ और टेस्ट टीम के उपकप्तान ऋषभ पंत को गुवाहाटी टेस्ट में टीम की कमान संभालनी पड़ी थी, जिसमें भारतीय टीम को रनों के लिहाज से इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 27, 2025

Rishabh Pant

ऋषभ पंत और गौतम गंभीर (फोटो- IANS)

Rishabh Pant Social Media Post: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को मेहमान टीम ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। पहला टेस्ट कोलकाता में खेला गया, जहां टीम इंडिया 124 रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी और 30 रन से मुकाबला हार गई। दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला गया, जहां भारतीय टीम को 408 रन से हार का सामना करना पड़ा। यह रनों के लिहाज से टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार थी। इस हार के बाद ऋषभ पंत ने अपने प्रदर्शन के लिए फैंस से माफी मांगी।

टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हार के बाद पंत ऐसे पहले क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अपनी गलती मानी है और फैंस से माफी भी मांगी है। गुरुवार को इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, "इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। माफ करना, हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है, एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर भी।"

साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार के बाद फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने खिलाड़ियों की जमकर आलोचना की है। इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाज़ पूरी तरह फ्लॉप रहे। सीरीज की 4 पारियों में टीम इंडिया सिर्फ एक बार ही 200 रन के आंकड़े को पार कर पाई। ऋषभ पंत ने आगे लिखा, "भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है, और हम कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे, और एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर और मज़बूत और बेहतर वापसी करने के लिए रीसेट करेंगे।"

WTC का फाइनल हुआ मुश्किल

बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में भारतीय टीम 9 मैच खेल चुकी है और सिर्फ 4 जीत पाई है, जबकि 4 में उसे हार झेलनी पड़ी है। एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ रहा था। हालिया प्रदर्शन को देखते हुए टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचना मुश्किल लग रहा है। टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 48.15 रहा है। भारतीय टीम को श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड के साथ 2-2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस चक्र में टीम इंडिया को आख़िरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है, जहां दोनों टीमें 5 मैचों में आमने-सामने होंगी।

ये भी पढ़ें

WPL 2026: जनवरी में ही शुरू हो जाएगा WPL का चौथा संस्करण, इस दिन खेला जाएगा पहला मुकाबला
क्रिकेट
WPL 2026 Date

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

ICC WTC 2025-2027

Published on:

27 Nov 2025 07:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऋषभ पंत ने क्यों मांगी सोशल मीडिया पर मांगी माफी? कहा- अरबों भारतीयों के चेहरे…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WPL 2026 ऑक्शन 67 खिलाड़ियों की चमकी किस्मत, जानें किस टीम के लिए खेलेंगी स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल और शेफाली वर्मा

WPL 2026
क्रिकेट

WPL 2026: जनवरी में ही शुरू हो जाएगा WPL का चौथा संस्करण, इस दिन खेला जाएगा पहला मुकाबला

WPL 2026 Date
क्रिकेट

साल 2025 में टूटा इन खिलाड़ियों का रिश्ता, लिस्ट में क्रिकेटर्स से लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट तक शामिल

Saina Nehwal and Yuzvendra Chahal
क्रिकेट

WPL 2025 Auction: दीप्ति शर्मा के लिए इस टीम ने खोली तिजोरी, लगाई सबसे बड़ी बोली, फिर भी नहीं मिलीं

Deepti Sharam WPl 2026 Auction Prize
क्रिकेट

संजू सैमसन ने टी20 सीरीज से पहले बोला हल्ला, जड़ा तूफानी अर्धशतक

Sanju Samson
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.