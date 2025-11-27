ऋषभ पंत ने क्यों मांगी सोशल मीडिया पर मांगी माफी? कहा- अरबों भारतीयों के चेहरे…

ऋषभ पंत और गौतम गंभीर (फोटो- IANS)
Rishabh Pant Social Media Post: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को मेहमान टीम ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। पहला टेस्ट कोलकाता में खेला गया, जहां टीम इंडिया 124 रन के लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी और 30 रन से मुकाबला हार गई। दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला गया, जहां भारतीय टीम को 408 रन से हार का सामना करना पड़ा। यह रनों के लिहाज से टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार थी। इस हार के बाद ऋषभ पंत ने अपने प्रदर्शन के लिए फैंस से माफी मांगी।
टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हार के बाद पंत ऐसे पहले क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अपनी गलती मानी है और फैंस से माफी भी मांगी है। गुरुवार को इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, "इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। माफ करना, हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है, एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर भी।"
साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार के बाद फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने खिलाड़ियों की जमकर आलोचना की है। इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाज़ पूरी तरह फ्लॉप रहे। सीरीज की 4 पारियों में टीम इंडिया सिर्फ एक बार ही 200 रन के आंकड़े को पार कर पाई। ऋषभ पंत ने आगे लिखा, "भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है, और हम कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे, और एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर और मज़बूत और बेहतर वापसी करने के लिए रीसेट करेंगे।"
बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में भारतीय टीम 9 मैच खेल चुकी है और सिर्फ 4 जीत पाई है, जबकि 4 में उसे हार झेलनी पड़ी है। एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ रहा था। हालिया प्रदर्शन को देखते हुए टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचना मुश्किल लग रहा है। टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 48.15 रहा है। भारतीय टीम को श्रीलंका और न्यूज़ीलैंड के साथ 2-2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस चक्र में टीम इंडिया को आख़िरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है, जहां दोनों टीमें 5 मैचों में आमने-सामने होंगी।
