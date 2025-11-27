ऋषभ पंत ने क्यों मांगी सोशल मीडिया पर मांगी माफी? कहा- अरबों भारतीयों के चेहरे…

साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से हार के बाद फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने खिलाड़ियों की जमकर आलोचना की है। इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाज़ पूरी तरह फ्लॉप रहे। सीरीज की 4 पारियों में टीम इंडिया सिर्फ एक बार ही 200 रन के आंकड़े को पार कर पाई। ऋषभ पंत ने आगे लिखा, "भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है, और हम कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे, और एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर और मज़बूत और बेहतर वापसी करने के लिए रीसेट करेंगे।"