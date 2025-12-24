VHT 2025-26: विराट कोहली और रोहित शर्मा की विजय हजारे ट्रॉफी से कितनी होगी कमाई? जानें प्रति मैच फीस

Virat Kohli and Rohit Sharma VHT Match Fee: वनडे फॉर्मेट के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज आज 24 दिसंबर से होने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी खिलाड़ियों के लिए राष्‍ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट अनिवार्य कर दिया है, जिसके चलते इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत कई बड़े खिलाड़ी इस बार विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में नजर आने वाले हैं। विराट दिल्ली के लिए खेलेंगे तो रोहित मुंबई के लिए खेलते नजर आएंगे। ये दोनों 24 दिसंबर को ही टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे। जब दिल्ली का मुकाबला आंध्र प्रदेश से होगा तो मुंबई का सामना सिक्किम से होगा। आईपीएल में करोड़ों कमाने वाले रोहित-विराट आखिर इस टूर्नामेंट से कितनी कमाई करेंगे? इन्‍हें प्रति मैच कितनी फीस मिलेगी? आइये आपको भी बताते हैं।