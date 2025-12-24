24 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

VHT 2025-26: विराट कोहली और रोहित शर्मा की विजय हजारे ट्रॉफी से कितनी होगी कमाई? जानें प्रति मैच फीस

Virat Kohli and Rohit Sharma VHT Match Fee: विराट कोहली और रोहित शर्मा आज 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने जा रहे हैं। 50 ओवर के इस घरेलू फार्मेट में ये दोनों कितना कमाएंगे? प्रति मैच फीस इन्‍हें कितनी राशि मिलेगी आइये जानते हैं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 24, 2025

Virat Kohli and Rohit Sharma VHT Match Fee

रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: BCCI)

Virat Kohli and Rohit Sharma VHT Match Fee: वनडे फॉर्मेट के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज आज 24 दिसंबर से होने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी खिलाड़ियों के लिए राष्‍ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट अनिवार्य कर दिया है, जिसके चलते इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत कई बड़े खिलाड़ी इस बार विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में नजर आने वाले हैं। विराट दिल्ली के लिए खेलेंगे तो रोहित मुंबई के लिए खेलते नजर आएंगे। ये दोनों 24 दिसंबर को ही टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे। जब दिल्ली का मुकाबला आंध्र प्रदेश से होगा तो मुंबई का सामना सिक्किम से होगा। आईपीएल में करोड़ों कमाने वाले रोहित-विराट आखिर इस टूर्नामेंट से कितनी कमाई करेंगे? इन्‍हें प्रति मैच कितनी फीस मिलेगी? आइये आपको भी बताते हैं।

रोहित दो तो विराट तीन मैच के लिए उपलब्‍ध

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) और दिल्‍ली डिस्ट्रिक्‍ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) पहले ही पुष्टि कर चुके हैं रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में पहले दो मैच खेलेंगे। वहीं, विराट कोहली इस टूर्नामेंट में शुरुआती तीन मैचों के लिए उपलब्‍ध हैं। इसके बाद ये दोनों स्‍टार 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए राष्‍ट्रीय टीम से जुड़ेंगे।

इस तरह तय होती है मैच फीस

बीसीसीआई के मुताबिक, विजय हजारे ट्रॉफी में मैच फीस खिलाड़ी के लिस्ट ए अनुभव के आधार पर तय होती है। 41 या उससे अधिक लिस्ट ए मैच खेलने वाले प्‍लेयर्स को 60,000 रुपये, 21 से 40 मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 50,000 रुपये और 20 मैचों तक खेलने वाले प्‍लेयर्स को 40,000 रुपये प्रति मैच फीस मिलती है।

60 हजार रुपये प्रति मैच के हिसाब से भुगतान

भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही 41 से ज्‍यादा लिस्‍ट ए मैच का अनुभव रखते हैं। इसलिए इन दोनों को विजय हजारे ट्रॉफी में प्रति मैच खेलने के लिए 60,000 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा 1 लाख 20 हजार रुपये और विराट कोहली 1 लाख 80 हजार रुपये की कमाई करेंगे।

दिल्ली की टीम

ऋषभ पंत (कप्तान), विराट कोहली, ईशांत शर्मा, नवदीप सैनी, आयुष बदोनी (उप-कप्तान), अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), नितीश राणा, रितिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष डोसेजा, वैभव कांडपाल, रोहन राणा, अनुज रावत (स्टैंड-बाय)।

मुंबई की टीम

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), रोहित शर्मा (दो मैच), ईशान मूलचंदानी, मुशीर खान, अंगकृष रघुवंशी, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, चिन्मय सुतार, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तामोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, ओंकार तरमाले, सिल्वेस्टर डिसूजा, साईराज पाटिल, सूर्यांश शेडगे।

Published on:

24 Dec 2025 06:52 am

24 Dec 2025 06:52 am

