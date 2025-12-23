VHT 2025-26: रोहित शर्मा मुंबई के लिए जयपुर में खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के ये मैच, नोट कर लीजिये तारीखें

Rohit Sharma in VHT 2025-26: देश के सबसे बड़े घरेलू 50 ओवर फॉर्मेट क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर से होने जा रही है, जिसका खिताबी मुकाबला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस के ग्राउंड पर खेला जाएगा। मुंबई भी अपने अभियान का आगाज भी 24 से ही करेगी, जिसमें भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा भी नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित दो ग्रुप मैचों में सेलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं। आइये आपको भी बताते हैं कि रोहित शर्मा कब और कौन से मैच खेलेंगे?