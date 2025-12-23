23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

क्रिकेट

VHT 2025-26: रोहित शर्मा मुंबई के लिए जयपुर में खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के ये मैच, नोट कर लीजिये तारीखें

Rohit Sharma in VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज 24 दिसंबर से होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा टूर्नामेंट में मुंबई के लिए खेलेंगे, जिसकी शुरुआत सिक्किम और उत्तराखंड के खिलाफ मैचों से होगी।

भारत

image

lokesh verma

Dec 23, 2025

Rohit Sharma in VHT 2025-26

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: BCCI)

Rohit Sharma in VHT 2025-26: देश के सबसे बड़े घरेलू 50 ओवर फॉर्मेट क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर से होने जा रही है, जिसका खिताबी मुकाबला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस के ग्राउंड पर खेला जाएगा। मुंबई भी अपने अभियान का आगाज भी 24 से ही करेगी, जिसमें भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा भी नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित दो ग्रुप मैचों में सेलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं। आइये आपको भी बताते हैं कि रोहित शर्मा कब और कौन से मैच खेलेंगे?

24 और 26 को जयपुर में खेलेंगे रोहित शर्मा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती दो मैचों के लिए उपलब्‍ध रहेंगे, जो कि जयपुर में खेले जाएंगे। मुंबई पहला मैच 24 दिसंबर को सिक्किम के खिलाफ और दूसरा 26 दिसंबर को उत्तराखंड के खिलाफ होगा। रोहित इसके बाद जनवरी में राष्‍ट्रीय टीम से जुड़ेंगे और न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलेंगे।

पहले आई थी ये रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार, लेटेस्ट अपडेट से पता चलता है कि रोहित को इन शुरुआती मैचों के लिए सीधे चुना जा सकता है। यह पहले की उम्मीद से एक बड़ा बदलाव है। पहले माना जा रहा था कि मुंबई कुछ सीनियर नामों के बिना शुरुआत कर सकती है। पहले दो मैचों के लिए मुंबई की टीम की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें शार्दुल ठाकुर कप्तान हैं और रोहित को सिक्किम और उत्तराखंड के मैचों के लिए शामिल किया गया है।

एक भी खराब दिन से गड़बड़ा सकता है क्वालिफिकेशन का गणित

जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम मुंबई के एलीट ग्रुप सी मैचों के लिए मेजबान ग्राउंड में से एक है। मुंबई के लिए टाइमिंग मायने रखती है, क्योंकि ग्रुप स्टेज आसान नहीं होता। लीग मैच जल्दी-जल्दी होते हैं और एक भी खराब दिन क्वालिफिकेशन के गणित को मुश्किल बना सकता है। टॉप पर एक सेट ओपनर बाकी बैटिंग ऑर्डर के लिए एक साफ टेम्पलेट देता है।

सूर्या और शिवम दुबे खेल सकते हैं आखिरी दो लीग मैच

मुंबई की टीम के आसपास खिलाड़ियों की उपलब्धता का एक बड़ा दायरा भी है। एक अलग रिपोर्ट में एक एमसीए अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे के 6 और 8 जनवरी को जयपुर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के खिलाफ मुंबई के आखिरी दो लीग मैचों में खेलने की उम्मीद है। इस अलग-अलग वापसी के साथ मुंबई अपने सीनियर कोर को पूरी तरह से खोए बिना कॉम्बिनेशन को रोटेट कर सकती है।

VHT 2025-26 के लिए दिल्ली टीम का ऐलान, ऋषभ पंत की कप्तानी में इस तारीख से फिर मैदान पर उतरेंगे विराट कोहली
क्रिकेट
VHT 2025-26

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

23 Dec 2025 08:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025-26: रोहित शर्मा मुंबई के लिए जयपुर में खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के ये मैच, नोट कर लीजिये तारीखें

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

