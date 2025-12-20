VHT 2025-26 के लिए दिल्ली टीम का ऐलान, ऋषभ पंत की कप्तानी में इस तारीख से फिर मैदान पर उतरेंगे विराट कोहली

विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
VHT 2025-26: भारत के टेस्ट उप-कप्तान ऋषभ पंत को 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में आगामी नेशनल वनडे चैंपियनशिप के लिए दिल्ली टीम का कप्तान बनाया गया है, जिसमें अनुभवी विराट कोहली के भी कुछ मैचों में खेलने की उम्मीद है। पंत और कोहली के अलावा तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अनुभवी खिलाड़ी इशांत शर्मा और नवदीप सैनी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते नजर आएंगे। हालांकि, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने पंत, कोहली और राणा को आधिकारिक 16 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया है। माना जा रहा है कि ये तीनों पहले कुछ शुरुआती मैच खलेंगे।
दरअसल, 11 जनवरी 2026 से न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। इसलिए विराट, पंत और राणा राष्ट्रीय ड्यूटी के चलते केवल सीमित मैचों में ही शायद दो से तीन मैचों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे। कोहली और पंत किन मैचों में खेलेंगे, इसकी अभी बोर्ड की ओर से पुष्टि नहीं की गई है।
आयुष बडोनी को दिल्ली की टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत के राष्ट्रीय ड्यूटी पर जाने के बाद वह ही नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही वनडे टीम के लिए दूसरे विकेटकीपर के रूप में भी काम करेंगे।
आयुष बडोनी (उप-कप्तान/कप्तान), अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी सिंह दहिया, नीतीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष दोसेजा, वैभव कांडपाल, रोहन राणा, अनुज रावत (विकेटकीपर)।
अतिरिक्त खिलाड़ी: विराट कोहली, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी, हर्षित राणा, इशांत शर्मा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग