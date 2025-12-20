VHT 2025-26 के लिए दिल्ली टीम का ऐलान, ऋषभ पंत की कप्तानी में इस तारीख से फिर मैदान पर उतरेंगे विराट कोहली

VHT 2025-26: भारत के टेस्ट उप-कप्तान ऋषभ पंत को 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में आगामी नेशनल वनडे चैंपियनशिप के लिए दिल्ली टीम का कप्तान बनाया गया है, जिसमें अनुभवी विराट कोहली के भी कुछ मैचों में खेलने की उम्मीद है। पंत और कोहली के अलावा तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अनुभवी खिलाड़ी इशांत शर्मा और नवदीप सैनी भी इस टूर्नामेंट में हिस्‍सा लेते नजर आएंगे। हालांकि, दिल्‍ली एंड डिस्ट्रिक्‍ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने पंत, कोहली और राणा को आधिकारिक 16 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया है। माना जा रहा है कि ये तीनों पहले कुछ शुरुआती मैच खलेंगे।