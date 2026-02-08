8 फ़रवरी 2026,

T20 World Cup 2026 Points Table Update: टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में कुछ ही घंटे टॉप पर रह सका पाकिस्‍तान, अब भारत बना नंबर-1

T20 World Cup 2026 Points Table Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मुकाबले में पाकिस्‍तान ने नीदरलैंड्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर जगह बनाई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद भारत ने यूएसए को हराते हुए उससे ये स्‍थान छीन लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 08, 2026

T20 World Cup 2026 Points Table Update

टी20 वर्ल्‍ड कप में यूएसए को हराने के बाद एक-दूसरे को मुबारकबाद देते भारतीय खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)

T20 World Cup 2026 Points Table Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज शनिवार को पाकिस्‍तान बनाम नीदरलैंड्स के मुकाबले से हुआ। बेहद संघर्षपूर्ण इस मुकाबले में पाकिस्‍तान की टीम ने आखिरी कुछ गेंदों पर मैच को पलटते हुए तीन विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही पाकिस्‍तान ने ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर जगह बना ली, लेकिन कुछ ही घंटे बाद भारत ने यूएसए के खिलाफ 29 रनों से जीत दर्ज करते हुए शीर्ष स्‍थान पर कब्‍जा कर लिया। इस तरह पाकिस्‍तानी टीम कुछ घंटे ही नंबर-1 पर रह सकी।

टी20 विश्व कप में ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल का हाल

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो भारत शुरुआती एक मैच जीतने के बाद दो अंकों और +1.450 के नेट रन रेट के साथ पहले पायदान पर है। वहीं, पाकिस्‍तान की टीम एक मैच जीतने के बाद दो अंक और +0.240 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर है। तीसरे स्‍थान पर नामीबिया है, जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। चौथे नंबर पर एक मैच हारने के बाद -0.240 के नेट रन रेट के साथ नीदरलैंड है तो यूएसए शुरुआती मैच हारने के बाद -1.450 के नेट रन रेट के साथ पांचवें पायदान पर है।

ग्रुप सी में टॉप पर वेस्‍टइंडीज

ग्रुप सी में सिर्फ एक ही मुकाबला खेला जा सका है, जो कि शनिवार को वेस्‍टइंडीज और स्‍कॉटलैंड के बीच खेला गया था। इस मैच को 35 रन से जीतने के साथ ही विंडीज दो अंक और +1.750 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है। जबकि स्‍कॉटलैंड शुरुआती मुकाबला हारकर बगैर खाता खोले -1.750 के नेट रन रेट के साथ पांचवें पायदान पर पहुंच गई है। इंग्‍लैंड, इटली और नेपाल इस ग्रुप बगैर कोई मैच खेले क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे स्‍थान पर हैं।

टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के चरण

बता दें कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्‍सा ले रही हैं, जिन्‍हें पांच-पांच के चार ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप चरण के बाद सभी ग्रुप की दो शीर्ष टीमें सुपर-8 के लिए क्‍वालीफाई करेंगी। इसके बाद सुपर-8 में सभी टीमें दो ग्रुप में एक-दूसरे से मैच खेलेंगे और दोनों ग्रुप से दो-दो शीर्ष टीमें सेमीफाइनल जगह बनाएंगी। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा।

बुमराह को तेज बुखार, अभिषेक की तबीयत… टीम इंडिया से जुड़ेगा अब ये स्टार खिलाड़ी, सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट
क्रिकेट
Suryakumar Yadav on Washington Sundar

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने U19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 'भारतीय सीनियर टीम' के लिए भरी हुंकार

Vaibhav Sooryavanshi Latest News
क्रिकेट

भाई मजाक मत करो… T20 वर्ल्ड कप के लिए जब सूर्या के कॉल पर शॉक्ड हुए सिराज

Mohammad Siraj on T20i Comeback
क्रिकेट

बुमराह को तेज बुखार, अभिषेक की तबीयत… टीम इंडिया से जुड़ेगा अब ये स्टार खिलाड़ी, सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट

Suryakumar Yadav on Washington Sundar
क्रिकेट

सूर्यकुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, एक झटके में तोड़े रोहित-विराट और युवराज सिंह के रिकॉर्ड

Suryakumar Yadav T20i Records
क्रिकेट

मैं कितना प्रेशर महसूस कर रहा था… यूएसए को हराने के बाद इन खिलाड़ियों पर बरसे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार

IND vs USA
क्रिकेट
