आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो भारत शुरुआती एक मैच जीतने के बाद दो अंकों और +1.450 के नेट रन रेट के साथ पहले पायदान पर है। वहीं, पाकिस्‍तान की टीम एक मैच जीतने के बाद दो अंक और +0.240 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर है। तीसरे स्‍थान पर नामीबिया है, जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। चौथे नंबर पर एक मैच हारने के बाद -0.240 के नेट रन रेट के साथ नीदरलैंड है तो यूएसए शुरुआती मैच हारने के बाद -1.450 के नेट रन रेट के साथ पांचवें पायदान पर है।