अभी बहुत दूर तक जाना है… 14 साल के Vaibhav Sooryavanshi ने U19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ‘भारतीय सीनियर टीम’ के लिए भरी हुंकार

Vaibhav Sooryavanshi Latest News: भारतीय टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर खिताब देश की झोली में डाला है। भारत को रिकॉर्ड छठी बार चैंपियन बनाने में 14 साल के स्‍टार युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने टूर्नामेंट में लगातार टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई और फाइनल में 175 रनों की विस्‍फोटक पारी खेली। इस उम्‍दा प्रदर्शन के लिए उन्‍हें फाइनल में प्‍लेयर ऑफ द मैच और प्‍लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वैभव का अगला लक्ष्य भारतीय सीनियर टीम में डेब्‍यू करना है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक इमोशनल पोस्‍ट किया है, जो तेजी वायरल हो रहा है।