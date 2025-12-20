भारत-पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल के लिए नहीं कोई रिजर्व-डे! बारिश से रद्द हुआ मैच तो कौन बनेगा विजेता

Ind vs Pak u19 Asia Cup 2025 final: एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदकर फाइनल में जगह बनाई है तो पाकिस्‍तान भी बांग्‍लादेश के खिलाफ इतने ही विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंचा है। अब चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान के बीच खिताबी मुकाबला रविवार 21 दिसंबर को दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी में खेला जाएगा। लेकिन, दुबई का मौसम चिंता बढ़ाने वाले है। जहां पिछले दो मैच बारिश से प्रभावित रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत बनाम पाक मुकाबला बारिश से धुलता है तो विजेता किसे घोषित किया जाएगा?