WPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खत्म हो जाएगा WPL, BCCI ने तारीखों का किया ऐलान

मुंबई इंडियंस की वूमेंस टीम (फोटो- WPL)
बीसीसीआई ने गुरुवार को वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में नीलामी से पहले बीसीसीआई ने सीजन के शेड्यूल को लेकर बड़ा ऐलान किया। वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। अगले सीजन के मुकाबले सिर्फ 2 शहरों में खेले जाएंगे, जिनमें नवी मुंबई और वडोदरा शामिल हैं। बता दें कि 7 फरवरी से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है, जिसकी वजह से इस बार विमेंस प्रीमियर लीग को जनवरी में आयोजित किया जाएगा।
बीसीसीआई के मुताबिक नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में चौथे संस्करण के मुकाबले खेले जाएंगे। खिताबी मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ सालों से नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम विमेंस इंटरनेशनल और वूमेंस प्रीमियर लीग के मैचों के लिए बेहद अहम वेन्यू रहा है। हाल ही में इसी मैदान पर आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मुकाबला खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया था।
इस लीग की शुरुआत 2023 में हुई थी। पिछले तीन सीजन में 2 बार मुंबई इंडियंस चैंपियन रही है, जबकि तीनों ही सीजन में दिल्ली कैपिटल्स उपविजेता रही है। 2023 में खेले गए पहले सीजन के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता था। अगले साल WPL 2024 में स्मृति मंधाना की कप्तानी में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। 2025 में मुंबई इंडियंस ने फिर से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता।
WPL 2026 के लिए दिल्ली में खिलाड़ियों की नीलामी हो रही है। अब तक दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं, जिन पर दिल्ली कैपिटल्स ने 3.2 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन यूपी वॉरियर्स ने RTM के जरिए उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। एक फ्रेंचाइजी को कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना होगा। 277 खिलाड़ियों ने इस नीलामी के लिए अपना नाम दिया है।
