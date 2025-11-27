Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

WPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खत्म हो जाएगा WPL, BCCI ने तारीखों का किया ऐलान

WPL 2026 Schedule Announced: अगले साल आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन की वजह से वूमेंस प्रीमियर लीग जनवरी में ही शुरू हो जाएगा। BCCI ने चौथे संस्करण के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 27, 2025

WPL 2026 Date

मुंबई इंडियंस की वूमेंस टीम (फोटो- WPL)

बीसीसीआई ने गुरुवार को वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में नीलामी से पहले बीसीसीआई ने सीजन के शेड्यूल को लेकर बड़ा ऐलान किया। वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। अगले सीजन के मुकाबले सिर्फ 2 शहरों में खेले जाएंगे, जिनमें नवी मुंबई और वडोदरा शामिल हैं। बता दें कि 7 फरवरी से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है, जिसकी वजह से इस बार विमेंस प्रीमियर लीग को जनवरी में आयोजित किया जाएगा।

वडोदरा में खेला जाएगा फाइनल

बीसीसीआई के मुताबिक नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में चौथे संस्करण के मुकाबले खेले जाएंगे। खिताबी मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ सालों से नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम विमेंस इंटरनेशनल और वूमेंस प्रीमियर लीग के मैचों के लिए बेहद अहम वेन्यू रहा है। हाल ही में इसी मैदान पर आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मुकाबला खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया था।

इस लीग की शुरुआत 2023 में हुई थी। पिछले तीन सीजन में 2 बार मुंबई इंडियंस चैंपियन रही है, जबकि तीनों ही सीजन में दिल्ली कैपिटल्स उपविजेता रही है। 2023 में खेले गए पहले सीजन के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता था। अगले साल WPL 2024 में स्मृति मंधाना की कप्तानी में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। 2025 में मुंबई इंडियंस ने फिर से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता।

WPL 2026 के लिए दिल्ली में खिलाड़ियों की नीलामी हो रही है। अब तक दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं, जिन पर दिल्ली कैपिटल्स ने 3.2 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन यूपी वॉरियर्स ने RTM के जरिए उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। एक फ्रेंचाइजी को कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 18 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना होगा। 277 खिलाड़ियों ने इस नीलामी के लिए अपना नाम दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

WPL 2026

Updated on:

27 Nov 2025 06:55 pm

Published on:

27 Nov 2025 06:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खत्म हो जाएगा WPL, BCCI ने तारीखों का किया ऐलान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

साल 2025 में टूटा इन खिलाड़ियों का रिश्ता, लिस्ट में क्रिकेटर्स से लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट तक शामिल

Saina Nehwal and Yuzvendra Chahal
क्रिकेट

WPL 2025 Auction: दीप्ति शर्मा के लिए इस टीम ने खोली तिजोरी, लगाई सबसे बड़ी बोली, फिर भी नहीं मिलीं

Deepti Sharam WPl 2026 Auction Prize
क्रिकेट

संजू सैमसन ने टी20 सीरीज से पहले बोला हल्ला, जड़ा तूफानी अर्धशतक

Sanju Samson
क्रिकेट

‘रोहित और विराट होते तो…’, हार के बाद सुनिल गावस्कर ने याद दिलाया पुराना इतिहास

India vs South Africa
क्रिकेट

WPL 2026 Auction: मेगा ऑक्शन से पहले इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने वापस लिया नाम, टीम को सभी सीजन में पहुंचाया था फाइनल में

Jess Johnson Ruled Out WPL Auction 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.