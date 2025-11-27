WPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खत्म हो जाएगा WPL, BCCI ने तारीखों का किया ऐलान

बीसीसीआई ने गुरुवार को वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में नीलामी से पहले बीसीसीआई ने सीजन के शेड्यूल को लेकर बड़ा ऐलान किया। वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। अगले सीजन के मुकाबले सिर्फ 2 शहरों में खेले जाएंगे, जिनमें नवी मुंबई और वडोदरा शामिल हैं। बता दें कि 7 फरवरी से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है, जिसकी वजह से इस बार विमेंस प्रीमियर लीग को जनवरी में आयोजित किया जाएगा।